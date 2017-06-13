Дополнительные поезда на юг отправятся с ВСЖД

Дополнительные поезда на юг начали курсировать в Восточно-Сибирской железной дороги. Как 9 июня 2017 года сообщила пресс-служба магистрали, нынешним летом будет курсировать 14 пар пассажирских поездов собственного формирования, четыре из которых вводятся дополнительно. До курортов Краснодарского края из Иркутской области и Республики Бурятия можно будет добраться на нескольких поездах с периодичностью курсирования два раза в неделю: № 205/206 Иркутск — Анапа, № 241/242 Иркутск — Адлер, № 229/230 Северобайкальск — Анапа, № 273/274 Северобайкальск — Адлер. Дополнительно назначен беспересадочный купейный вагон Улан-Удэ — Анапа.

Кроме того, для пассажиров, путешествующих этими поездами, существует возможность приобрести единые билеты в Крым. Для проезда в крымский федеральный округ и обратно оформляется проездной документ от/до станций Анапа или Краснодар и талон на получение услуги по проезду автомобильным и морским транспортом.

Летние поезда включены в программу «Динамического ценообразования», которая применяет дифференцированные скидки в зависимости от расположения мест в вагоне, поэтому в купейном вагоне верхние места стоят дешевле, чем нижние. Для детей и организованных групп детей в возрасте от 10 до 17 лет (включительно) действует скидка 50% на проезд в плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения в период с 1 июня по 31 августа 2017 года. Для лиц с ограниченными физическими возможностями при проезде в специальных купе устанавливаются скидки к тарифам на проезд — 20%.

Акция «Удачный вторник» проводится каждую неделю: в этот день недели можно приобрести билет по выгодной цене. В рамках программы лояльности «РЖД-бонус» существует отдельное предложение для студентов и аспирантов очных отделений ВУЗа, а также корпоративных клиентов. Данной категории пассажиров предоставляется скидка 25% на приобретение проездных документов в купейные вагоны АО «ФПК».