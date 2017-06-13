Горнолыжную базу в Арсеньеве оснастят суперсовременным подъемником
Сейчас на горнолыжной базе в Арсеньеве установлен старый бугельный подъемник, на данный момент тут планируют установить новый кресельный подъемник австрийской фирмы.
Сейчас на горнолыжной базе в Арсеньеве установлен старый бугельный подъемник, на данный момент тут планируют установить новый кресельный подъемник австрийской фирмы.
Новый кресельный подъемник установят на горнолыжной базе «Восток» в Арсеньеве. Об этом заявил Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Глава региона акцентировал внимание на развитие горнолыжной базы в Арсеньеве. Владимир Миклушевский подчеркнул, что уже в этом году будет завершен ремонт дороги по направлению к базе. Кроме того, там установят новый кресельный подъемник, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Сейчас на горнолыжной базе «Восток» в Арсеньеве установлен старый бугельный подъемник, и очереди там в сезон простаивают по два часа. И на данный момент тут планируют установить новый кресельный подъемник австрийской фирмы «Доппель Майер». Возможно, его возьмут в лизинг