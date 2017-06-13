С 16 июня повышается цена на проезд в маршрутках

Как ранее сообщал VN.ru, владельцы транспорта называют решение увеличить стоимость вынужденным: дорожают запчасти, топливо, а тариф не меняется уже несколько лет.

Согласно Федеральному закону, частные перевозчики имеют право устанавливать плату за проезд на свое усмотрение. Таким образом, уже с 16 июня на маршрутах 18, 29, 44а и 45 стоимость проезда составит 30 рублей.