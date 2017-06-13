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06:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Родильный дом в Шелехове Иркутской области закрыт на плановую генеральную уборку

Мероприятие проводится с 7 по 29 июня.

Источник: IrkutskMedia.ru

Шелеховский роддом в Иркутской области закрыли на плановую генеральную уборку с 7 по 29 июня. Мероприятие проводится в соответствии с требованием СанПиН. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Иркутской области.

Всех беременных женщин переведут силами скорой медицинской помощи в родильный дом медсанчасти ИАПО, Иркутский городской перинатальный центр и Иркутскую ордена «Знак Почета» областную клиническую больницу.

«На случай неотложной и экстренной медицинской помощи при родах в родильном доме Шелехова на период генеральной уборки организован круглосуточный пост акушерской бригады и круглосуточные дежурства по вызову врачей акушеров-гинекологов», — сообщили в пресс-службе.

30 июня родильный дом Шелеховской районной больницы вновь откроется.

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