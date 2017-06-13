Новым улицам Владивостока дали имена

Новые улицы расположены в районе улицы Можайской.

Официальные наименования получили ещё две улицы. Улица Пришвина — располагается в районе улицы 5-й Ключ.

Ещё одна улица, за которой закреплено официальное наименование, — Дальняя. Она расположена в районе Карьерной — сообщает городская администрация.

Михаил Грач.