Новым улицам Владивостока дали имена
Улицы Таманская, Таганрогская, Феодосийская появились в Первомайском районе Владивостока, сообщает ИА «Дейта».
Улицы Таманская, Таганрогская, Феодосийская появились в Первомайском районе Владивостока, сообщает ИА «Дейта».
Новые улицы расположены в районе улицы Можайской.
Официальные наименования получили ещё две улицы. Улица Пришвина — располагается в районе улицы 5-й Ключ.
Ещё одна улица, за которой закреплено официальное наименование, — Дальняя. Она расположена в районе Карьерной — сообщает городская администрация.
Михаил Грач.