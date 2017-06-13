Полицейская машина сопровождала свадебный кортеж в Актобе

Действие предположительно происходит в Актюбинской области. Видео с нарушителями выложила в паблике zello.aktobe в Facebook пользователь Динара Кожа.

АСТАНА, 13 июн — Sputnik. Очевидцы сняли на видео свадебный кортеж из гражданских автомобилей в сопровождении полицейской машины во главе.

«Местный участковый Шалкара сопровождает свадебный кортеж. Связи и деньги все решают?! Когда закончатся эти понты и страсть выделяться среди общества таким поведением, еще в присутствии того, кто должен следить за порядком», — написала автор поста.

На видео можно увидеть, что множество иномарок, среди которых внедорожники и лимузины сигналят, едут, не давая возможности проехать в обратном направлении другому легковому авто.