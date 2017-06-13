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07:07 (мск), источник: Tengrinews

Ушел из жизни ветеран-дипломат Шакир Намазбаев

Ушел из жизни ветеран-дипломат Шакир Намазбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официальную страницу МИД РК в Facebook.

Источник: Tengrinews

По данным ведомства, Намазбаев Шакир Исламович скончался 11 июня текущего года в возрасте 71 года.

«На протяжении 14 лет он работал в дипломатической системе страны. В 1993 году возглавил управление в МИД РК, затем был советником посла Казахстана в Индии, послом по особым поручениям, советником посла РК в Швейцарской Конфедерации, советником министра иностранных дел Казахстана. МИД РК выражает соболезнования семье и родным Шакира Исламулы», — говорится в сообщении.

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