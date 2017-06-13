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06:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Около 600 семей в Кузбассе получили бесплатный уголь на зиму

Благотворительная акция проводится в регионе по инициативе губернатора с 1998 года.

Примерно 600 семей в Кемеровской области получили бесплатный уголь в рамках губернаторской программы.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, за месяц вывезено более 5% от запланированного на год объема, что составило 2,3 тыс. тонн. Так, в Крапивинском районе уголь получили более 280 семей. В Прокопьевском районе помощь получили более 100 семей.

В этом году в акции участвуют пожилые люди с пенсией не более 150% от прожиточного минимума, а также малообеспеченные семьи с малолетними детьми, которые не имеют льгот и других возможностей для приобретения топлива. Кроме них бесплатный уголь получат ветераны угольной промышленности. Всего в 2017 году угольные компании предоставят 55 000 тонн угля для благотворительной акции.

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