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07:08 (мск), источник: Newslab.ru

Ачинский ипподром открыл летний сезон

10 июня ачинский ипподром «Аргамак» открыл сезон масштабными соревнованиями среди рысистых и верховых пород лошадей.

Состоялось 12 заездов на тройках, колясках и верхом, в которых приняли участие более 30 лошадей. Праздник посвятили Дню России и Дню города.

В Ачинск приехали владельцы коней из разных городов и районов западной группы Красноярского края: из Ачинска и Ачинского района, Назарово, Боготола, Ужура. Также в заездах поучаствовали гости из Кемерово.

Открылся праздник выступлением троек на приз главы Ачинска. Две тройки лошадей пронеслись галопом 1600 метров. Лучшее время в 2 минуты 27 секунд показала тройка под управлением Евгения Зинченко. Победителю достался денежный приз.

Остальные заезды проводились на именные призы от спонсоров — руководителей предприятий города и бизнесменов. Чем выше место — тем больше сумма приза.

Главным судьей и комментатором соревнований стала Марина Билокур. Пока очередные участники скачек готовились к заезду, она рассказывала зрителям интересные факты о лошадях: историю появления пород, особенностях строения тела, характере и привычках.

Для болельщиков организаторы скачек подготовили развлекательную зону, фудкорт и детскую площадку, на которой дети могли покататься на пони и олене.

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