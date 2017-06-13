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07:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске появился учебный тренажер для начинающих летчиков

Новый вертолет помогает испытать навыки маневрирования.

В Красноярске вертолет Робинсон-44 переделали под тренажер для будущих пилотов. Теперь начинающие летчики смогут потренироваться в маневрировании и испытать свои профессиональные навыки. Об этом сообщил телеканал ТВК.

Пилоты смогут взлететь на вертолете на высоту не более 2-х метров. Подняться выше людям не даст платформа. По словам летчиков, такой высоты достаточно для того, чтобы посадить вертолет и отработать основные приемы.

Внешне тренажер напоминает авиасимулятор, установленный в торговом центре. Однако Робинсон-44 в данном случае передает реальные ощущения от полета.

«Возможность появилась такая, когда появился вертолет, у которого в июле в этом году заканчивается техгодность. И его нужно отправлять на капремонт. И я решил, чтобы не отправлять его на капремонт, сделаю эту платформу. Разработаю ее, просчитаю, изготовлю», — сказал пилот с 35-летним стажем Виктор Каменюк.

Теперь потренироваться на вертолете смогут не только начинающие летчики, но и обычные красноярцы. После нескольких часов тренировок, уверят профессионалы, в воздух сможет подняться практически каждый.

Добавим, что четырехместный Робинсон — пока единственный в России тренажер для вертолетчиков.

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В Красноярске появился учебный тренажер для начинающих летчиков
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