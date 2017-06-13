Новорожденных детей с патологиями спасут во Владивостоке
В среду, 14 июня, в роддоме № 3 Владивостока состоится открытие отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, сообщает ИА «Дейта».
В среду, 14 июня, в роддоме № 3 Владивостока состоится открытие отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, сообщает ИА «Дейта».
Отделение предназначено для наблюдения и лечения малышей с врожденными пороками развития и перенесших гемолитическую болезнь, маловесных и недоношенных деток (с 34 недель), а также пациентов, получивших первичную помощь в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома № 3, находящихся в стабильном состоянии и нуждающихся в продолжении лечения, сообщает
Михаил Грач.