Новокузнечанин уснул в автобусе и лишился телефона

Возвращаясь домой после работы, новокузнечанин уснул в маршрутке и стал жертвой вора.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, инцидент произошел южной столице Кузбасса. В полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что возвращался домой после работы на маршрутном такси. В поездке он снял куртку, в кармане которой находился мобильный телефон стоимостью 16 000 рублей, свернул её и положил на колени. В дороге пассажир заснул, а когда добрался домой, обнаружил, что мобильного телефона в кармане куртки нет.