Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Семья разыскиваемого бойца ММА покинула Чечню обезопасив себя
Звезды, которые дружат с детства
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
СМИ: первым украинцам отказали во въезде в ЕС
Запад признал: Москва под надежной защитой - СМИ
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Военные РФ стреляли по врагам, высунув миномет в люк авто – СМИ
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
"Мы не хотели, чтоб так получилось": слова мамы Фриске
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
07:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Новокузнечанин уснул в автобусе и лишился телефона

Мужчина обнаружил пропажу, когда дошел до дома.

Возвращаясь домой после работы, новокузнечанин уснул в маршрутке и стал жертвой вора.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, инцидент произошел южной столице Кузбасса. В полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что возвращался домой после работы на маршрутном такси. В поездке он снял куртку, в кармане которой находился мобильный телефон стоимостью 16 000 рублей, свернул её и положил на колени. В дороге пассажир заснул, а когда добрался домой, обнаружил, что мобильного телефона в кармане куртки нет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 54-летний мужчина. Он рассказала правоохранителям, что сдал телефон в ломбард. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Чтобы не выглядеть, как новогодняя ёлка. Какое платье выбрать на выпускной
В сенате США договорились о новых антироссийских санкциях
В ЕС призвали власти РФ освободить задержанных демонстрантов
Глава Пентагона шокирован низкой боеготовностью армии США
Аятолла назвал ложью слова о ведении США борьбы с терроризмом
Суд приговорил Навального к 30 суткам ареста
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ
СМИ Турции сообщили о предполагаемых заказчиках убийства Карлова
Спорт
Мексика пропускает нелепый гол, Новая Зеландия бита Белоруссией Рассказываем о последних матчах соперников сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь