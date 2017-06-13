В Пермском крае откроется летний лагерь для детей, выздоровевших от рака

Детей, победивших онкологические заболевания, пригласили в летний лагерь, программа которого разработана специально для них. Реабилитационная смена «Арт-экспедиция» пройдёт с 13 по 23 июня и соберёт 15 ребят. Это дети, для которых пермяки собирали деньги «всем миром». Среди них, например, Лиза Залаева. Для неё жители города собрали 16 тысяч рублей. Средства помогли ей быстро добраться из Москвы в Пермь и не прерывать курс химиотерапии. После года лечения и четырех курсов химиотерапии Лиза чувствует себя лучше и возвращается к обычной жизни.

Как рассказали сотрудники фонда «Берегиня», цель смены — реабилитация детей после продолжительной тяжелой болезни. Ребятам трудно самостоятельно оправиться от болезненных процедур, изоляции и потери больничных друзей. Поэтому на помощь приходят специалисты, которые окажут квалифицированную помощь. Это, в первую очередь психологическая поддержка, которую для каждого участника смены разрабатывали индивидуально.

Во время реабилитации дети посетят Ботанический сад ПГНИУ, Музей современного искусства PERMM, государственную художественную галерею, Театр оперы и балета, городскую центральную детскую библиотеку и другие интересные места. Также организаторы придумали для них творческие занятия.