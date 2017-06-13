Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: первым украинцам отказали во въезде в ЕС
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Страна, где пенсию платят госслужащим, а остальных содержат дети
Пенсии в России предложили платить иначе
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
С Крымом все просто, для Путина он уже умер — волонтер
Севастополь содрогнулся от мощного взрыва мины
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Самбурская в кружевном белье восхитила подписчиков - СМИ
Военные РФ стреляли, высунув миномет в люк авто
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
"Мы не хотели, чтоб так получилось": слова мамы Фриске
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Шестидневная война
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
08:31 (мск), источник: Uralpress.ru

Туристы вновь «пометили» очищенную от надписей Черную скалу на Таганае

Любители «наскальной живописи», приехавшие в Челябинскую область из одного из северных регионов страны, испоганили своими надписями Черную скалу в национальном парке «Таганай».

Одна из самых популярных таганайских достопримечательностей была очищена волонтерами от надписей в мае месяце. На ликвидацию каждой надписи требовалось до 40 минут, работать приходилось в масках и толстых резиновых перчатках, поскольку растворитель токсичен, рассказали в нацпарке.

Но уже в начале июня на скалах появилась нанесённая белой краской надпись «Костомукша 2017». Черным маркером поставили «автографы» на камне недалеко от сцены, где проходит фестиваль авторской песни.

«Жаль, что подобные несознательные посетители по-прежнему встречаются среди гостей Таганая. Кстати, рядом с городом Костомукша есть и одноимённый заповедник, и национальный парк “Калевальский”, — отметил директор национального парка “Таганай” Алексей Яковлев. — Странно, что жители этого города позволяют себе такое на других особо охраняемых природных территориях».

На Чёрной скале в ближайшее время планируют установить специальную доску, где любители «граффити» смогут рисовать и писать без ущерба для природы. В национальном парке надеются, что это поможет избавиться от «наскальной живописи» на камнях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Жительница дома с обвалившимся балконом в центре Челябинска требует у губернатора срочного ремонта
Американские сенаторы накажут РФ за Крым и «агрессию в Сирии»
В ЕС призвали власти РФ освободить задержанных демонстрантов
Глава Пентагона шокирован низкой боеготовностью армии США
Аятолла назвал ложью слова о ведении США борьбы с терроризмом
Суд приговорил Навального к 30 суткам ареста
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ
СМИ Турции сообщили о предполагаемых заказчиках убийства Карлова
Спорт
Мексика пропускает нелепый гол, Новая Зеландия бита Белоруссией Рассказываем о последних матчах соперников сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
В Москве подешевело вторичное жилье
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь