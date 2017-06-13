Туристы вновь «пометили» очищенную от надписей Черную скалу на Таганае

Одна из самых популярных таганайских достопримечательностей была очищена волонтерами от надписей в мае месяце. На ликвидацию каждой надписи требовалось до 40 минут, работать приходилось в масках и толстых резиновых перчатках, поскольку растворитель токсичен, рассказали в нацпарке.

Но уже в начале июня на скалах появилась нанесённая белой краской надпись «Костомукша 2017». Черным маркером поставили «автографы» на камне недалеко от сцены, где проходит фестиваль авторской песни.

«Жаль, что подобные несознательные посетители по-прежнему встречаются среди гостей Таганая. Кстати, рядом с городом Костомукша есть и одноимённый заповедник, и национальный парк “Калевальский”, — отметил директор национального парка “Таганай” Алексей Яковлев. — Странно, что жители этого города позволяют себе такое на других особо охраняемых природных территориях».

На Чёрной скале в ближайшее время планируют установить специальную доску, где любители «граффити» смогут рисовать и писать без ущерба для природы. В национальном парке надеются, что это поможет избавиться от «наскальной живописи» на камнях.