Туристы вновь «пометили» очищенную от надписей Черную скалу на Таганае
Любители «наскальной живописи», приехавшие в Челябинскую область из одного из северных регионов страны, испоганили своими надписями Черную скалу в национальном парке «Таганай».
Любители «наскальной живописи», приехавшие в Челябинскую область из одного из северных регионов страны, испоганили своими надписями Черную скалу в национальном парке «Таганай».
Одна из самых популярных таганайских достопримечательностей была очищена волонтерами от надписей в мае месяце. На ликвидацию каждой надписи требовалось до 40 минут, работать приходилось в масках и толстых резиновых перчатках, поскольку растворитель токсичен, рассказали в нацпарке.
Но уже в начале июня на скалах появилась нанесённая белой краской надпись «Костомукша 2017». Черным маркером поставили «автографы» на камне недалеко от сцены, где проходит фестиваль авторской песни.
«Жаль, что подобные несознательные посетители
На Чёрной скале в ближайшее время планируют установить специальную доску, где любители «граффити» смогут рисовать и писать без ущерба для природы. В национальном парке надеются, что это поможет избавиться от «наскальной живописи» на камнях.