Три пустующих детсада в Хабаровске примут дошкольников уже этим летом

Три хабаровских детских сада, которые были построены еще в 2016-м, откроются до 1 августа этого года. Администрация города и руководители детсадов собрали почти все необходимые документы, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что ранее в трех детсадах — на улицах Сысоева и Фурманова, а также в Волочаевском городке — прошла надзорная проверка. В мае 2017 года краевая прокуратура заявила, что администрация города вовремя не приняла работы у застройщика. Уточним, что сейчас в Хабаровске детей не пускают в сады № 204, 184 и 23.

Ситуацию прокомментировала сотрудник управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова.

«Заведующим, чтобы принять оставшиеся три детских сада в эксплуатацию, осталось только получить лицензию. Такие учреждения относятся к категории повышенного риска, так как дело касается детей. Поэтому пока сады не пройдут все необходимые надзорные инстанции, о получении лицензии не может быть и речи. Первый необходимый документ, акт ввода в эксплуатацию, был получен только в апреле этого года. Затем здания принимали Роспотребнадзор, пожарная инспекция, технадзор. После этого было оформление зданий и земельных участков в муниципальную собственность и их занесение в реестр. Естественно, только на это необходимо было несколько месяцев, не считая задержек, связанных с устранением нарушений, которые выявили после строительства», — рассказала начальник отдела дошкольного образования Татьяна Матвеенкова.

Собеседница добавила, что первый детсад откроют в июне.

«В детский сад № 23 на улице Сысоева, 16 должны запустить детей уже 15 июня. Месяц назад собраны необходимые документы для лицензии. Сады № 204 на Фурманова, 2б (рядом с корпусом на Суворова) и № 184 на Подгаева (Волочаевский городок) ориентировочно откроются 20 июля — документы в лицензионно-разрешительные органы также уже поданы. Как бы то ни было, до первого августа все сады точно будут работать», — утверждает Татьяна Матвеенкова.

По данным городской администрации, всего детсады № 204, 184 и 23 должны принять около 800−900 дошкольников.