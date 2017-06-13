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08:28 (мск), источник: УралПолит.ру

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение: ветер, ливни и град

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области вновь объявлено штормовое предупреждение. В связи с этим региональное МЧС находится в состоянии повышенной готовности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Шквалистый ветер до 20 м/с, а также дождь град обрушится на Свердловскую область. По словам специалистов, из-за непогоды могут произойти аварии на объектах энергетики, а также произойти подтопления заниженных участков местности.

При этом уральскую столицу грозовой фронт заденет незначительно — пройдут дожди, а ветер усилится.

Напомним, что в начале лета штормовой ветер, пришедший на Урал из центральной части России, оставил без света несколько десятков тысяч человек и повредил десятки домов. Кроме того, ураган, который обрушился на область неделю назад, унес жизнь жителя Нижнего Тагила. На мужчину рухнуло дерево.

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