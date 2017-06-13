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09:27 (мск), источник: РБК

Путин заявил о желании придать приватизации более справедливый характер

Путин старался сделать все, чтобы госимущество «не уходило за бесценок». В интервью Оливеру Стоуну он заявил, что объяснил олигархам новые правила, и большинство с ними согласилось.

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин считает, что процесс приватизации в России не останавливался, но он стремился придать ей более справедливый характер. Об этом он заявил в интервью Оливеру Стоуну, которое вышло на телеканале ShowTime.

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По словам главы государства, он «сделал все, чтобы государственное имущество не уходило за бесценок, чтобы прекратилось действие схем, при которых была создана олигархия и при которых люди в одночасье становились миллиардерами» (цитата по ТАСС, который ознакомился с первой серией интервью).

На вопрос Стоуна об отношении к олигархам Путин ответил, что «все-таки олигархи — тоже разные».

По его словам, он объяснил представителям большого бизнеса, что никто не посягает на их собственность, но «закон есть закон».

«Это был откровенный, честный разговор. Прежние схемы должны прекратить свое существование. Законы должны быть гораздо более справедливыми, а бизнес должен нести большую социальную ответственность», — продолжил глава государства.

Путин считает, что подавляющее большинство бизнесменов согласились с этими правилами, но они не понравились тем, кто «зарабатывает миллионы и миллиарды не благодаря своим талантам бизнесмена, а благодаря умению наладить отношения с властью». При этом он отметил, что таких бизнесменов — единицы.

Комментарии
6
Вячеслав Вячеслав
Единицы,кто умеет зарабатывать. Приватизация была придумана и реализована е для равноправного раздела гос имущества, а для обогащения отдельных лиц,которые имели административный ресурс и доступ к финансам, а простой инженер или рабочий жил практически от зарплаты до зарплаты.
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Геннадий Воронов
Дешевые , популистские посылы. Не более того. Грабь награбленное? Или ,как?
Рубить сук на котором он сам сидит с Менделем? Это выше его возможностей.
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Александр Удавихин
Это еще как? Может опять ваучерами? Каждому по мерсу? Проходили. Чубайс до сих пор на свободе. ПОЧЕМУ?
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