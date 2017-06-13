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09:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Суд отказал в компенсации пожаловавшимся на холодное турецкое море туристкам

Свердловский областной суд отказал двум туристкам из Североуральска, которые подали иск к турагенту из-за холодного моря и недостатков отеля во время отдыха в Турции. Об этом сообщает «Российская газета».

Источник: AP 2017

Причиной жалобы россиянок стала поездка, совершенная в 2015 году. Девушки приобрели тур в Египет, однако из-за теракта над Синаем авиасообщение с арабской страной было закрыто. Турагент предложил путешественницам отдых в Турции, компенсировав им почти девять тысяч рублей за три ночи проживания в отеле.

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На отдыхе выяснилось, что гостиница находится на второй линии, а пользование сейфом в номерах платное. Кроме того, по словам туристок, на территории комплекса работал лишь один ресторан, а бар закрывался в 23:30.

Помимо этого путешественницы пожаловались на то, что в отеле не хватало персонала, а первые три дня отдыха гостиница и вовсе не работала. В качестве доказательств они предоставили суду фотографии комплекса.

В ответ турагент подал встречный иск с требованием взыскать с одной из путешественниц недоплаченную по договору сумму.

Суд в итоге встал на сторону компании, посчитав, что девушки должны были при планировании поездки представлять себе разницу температур в Египте и Турции.

Кроме того, туристкам пришлось выплатить требуемую турагентом сумму, а также оплатить судебные издержки.

Осенью 2015 года пассажирский самолет разбился на Синайском полуострове в Египте в результате теракта. На его борту находились 224 человека, в основном россияне. После этого Москва приостановила авиарейсы между странами и потребовала усилить меры безопасности в воздушных гаванях Арабской Республики.

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