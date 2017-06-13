Суд отказал в компенсации пожаловавшимся на холодное турецкое море туристкам

Причиной жалобы россиянок стала поездка, совершенная в 2015 году. Девушки приобрели тур в Египет, однако из-за теракта над Синаем авиасообщение с арабской страной было закрыто. Турагент предложил путешественницам отдых в Турции, компенсировав им почти девять тысяч рублей за три ночи проживания в отеле.

Не всё включено. Как сэкономить на летнем отдыхе?

На отдыхе выяснилось, что гостиница находится на второй линии, а пользование сейфом в номерах платное. Кроме того, по словам туристок, на территории комплекса работал лишь один ресторан, а бар закрывался в 23:30.

Помимо этого путешественницы пожаловались на то, что в отеле не хватало персонала, а первые три дня отдыха гостиница и вовсе не работала. В качестве доказательств они предоставили суду фотографии комплекса.

В ответ турагент подал встречный иск с требованием взыскать с одной из путешественниц недоплаченную по договору сумму.