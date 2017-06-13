Суд отказал в компенсации пожаловавшимся на холодное турецкое море туристкам
Свердловский областной суд отказал двум туристкам из Североуральска, которые подали иск к турагенту
Свердловский областной суд отказал двум туристкам из Североуральска, которые подали иск к турагенту
Причиной жалобы россиянок стала поездка, совершенная в 2015 году. Девушки приобрели тур в Египет, однако
На отдыхе выяснилось, что гостиница находится на второй линии, а пользование сейфом в номерах платное. Кроме того, по словам туристок, на территории комплекса работал лишь один ресторан, а бар закрывался в 23:30.
Помимо этого путешественницы пожаловались на то, что в отеле не хватало персонала, а первые три дня отдыха гостиница и вовсе не работала. В качестве доказательств они предоставили суду фотографии комплекса.
В ответ турагент подал встречный иск с требованием взыскать с одной из путешественниц недоплаченную по договору сумму.
Кроме того, туристкам пришлось выплатить требуемую турагентом сумму, а также оплатить судебные издержки.
Осенью 2015 года пассажирский самолет разбился на Синайском полуострове в Египте в результате теракта. На его борту находились 224 человека, в основном россияне. После этого Москва приостановила авиарейсы между странами и потребовала усилить меры безопасности в воздушных гаванях Арабской Республики.