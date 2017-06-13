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10:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Когда в Уфу придет 30-градусная жара

Пока горожанам достается лишь дождик и грозы.

Источник: Reuters

Неустойчивая, капризная погода скоро уступит место настоящей летней жаре. Уже на следующей неделе в столице Башкирии станет по-настоящему горячо.

В четверг, 22 июня, синоптики с «Гисметео» обещают +29 по Цельсию и слабый юго-западный ветерок. Но это обстоятельство вовсе не отменяет грозы.

Стоит отметить, что еще две недели уфимцам не придется убирать зонт далеко на антресоли — периодически город будут поливать дожди. Но уже через выходные, на следующий уикэнд, в Уфе на полную засияет солнце.

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