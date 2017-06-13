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10:05 (мск), источник: ИА Татар-информ

Жители Татарстана оказались в числе удовлетворенных качеством ЖКУ россиян

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Согласно данным онлайн-опроса Счетной палаты РФ, жители Татарстана наряду с жителями Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Забайкальского края, Московской и Ростовской областей, Крыма оказались среди удовлетворенных качеством жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) россиян.

Всего таковых среди граждан страны — 44 процента, пишут «Известия».

При этом 47 процентов россиян считают качество оказываемых ЖКУ неудовлетворительным. Прежде всего это жители Архангельской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Самарской, Мурманской и Новгородской областей, Приморского и Краснодарского краев, Карелии и Коми.

В целом же 88,9 процентов граждан РФ убеждены, что качество коммунальных услуг не отвечает их цене. Еще 83 процента не удовлетворены тем, как был проведен капитальный ремонт их домов. Отличным уровень оказываемых ЖКУ считает лишь один процент опрошенных.

Опрос населения по поводу качества жилищно-коммунальных услуг проводился Счетной палатой с февраля по май этого года. Участие в нем приняли 3,2 тыс. россиян из более чем 60 субъектов Федерации. Результаты опроса в дальнейшем данные будут использоваться аудиторами при проведении проверок в сфере ЖКХ, отметили в пресс-службе учреждения.

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