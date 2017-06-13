Жители Татарстана оказались в числе удовлетворенных качеством ЖКУ россиян

Всего таковых среди граждан страны — 44 процента, пишут «Известия».

При этом 47 процентов россиян считают качество оказываемых ЖКУ неудовлетворительным. Прежде всего это жители Архангельской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Самарской, Мурманской и Новгородской областей, Приморского и Краснодарского краев, Карелии и Коми.

В целом же 88,9 процентов граждан РФ убеждены, что качество коммунальных услуг не отвечает их цене. Еще 83 процента не удовлетворены тем, как был проведен капитальный ремонт их домов. Отличным уровень оказываемых ЖКУ считает лишь один процент опрошенных.