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10:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбассовец убил отца в ходе застолья

Скандал между родственниками произошел из-за спиртного.

Житель Ленинск-Кузнецкого района убил отца из-за спиртного.

44-летний мужчина приехал к родителям в деревню, чтобы помочь выкопать картофель, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. Он обнаружил, что родители распивают спиртные напитки, и присоединился к застолью. Сын заметил, что глава семейства находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина забрал у отца бутылку и попросил больше не пить. Это разозлило 70-летнего мужчину, между родственниками произошел конфликт. В итоге сын избил отца металлической кочергой. Мать попыталась разнять мужчин, но сын разозлился и ударил её, пенсионерка упала. После этого мужчина сам вызвал «скорую помощь». Родителей увезли в больницу, но в ходе реанимационных мероприятий пожилой мужчина скончался.

В отношении сына потерпевшего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Со следствием мужчина сотрудничал, суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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