Казахстанцы сдают на утилизацию раритетные автомобили

По категории ВЭТС 1 (150 тысяч тенге) принято — 22 998 автомобилей, по категории ВЭТС 2 сданы на дальнейшую утилизацию — 32 транспортных средства.

Среди регионов активнее от старых авто избавляются жители Шымкента — там собрано — 2 980 единиц. На втором месте Костанай (1825), замыкает тройку лидеров Талдыкорган (1597).

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Размер выплаченной компенсации по категории ВЭТС 1 составил — 3 440 700 000 тенге, по категории ВЭТС 2 населению выплачено — 1 536 000 тенге.

Самые популярные модели автомобилей, сдаваемые на утилизацию: «ВАЗ- 2105», «ВАЗ- 2106», «ВАЗ 2101», «ГАЗ 3110», «Москвич -2140» и «Мазда 626».

«Возрастным» транспортным средством, попавшим в Программу, стал «Москвич» 1946 года выпуска, который был сдан в Семее.

На пунктах сбора Оператора РОП имеются и популярные мировые марки автомобилей: Mazda, Volkswagen, Honda. В марте текущего года в Атырау на утилизацию был принят внедорожник Toyota Land Cruiser, а в мае парк ВЭТС пополнил спортивный автомобиль Porsche-924 1985 года выпуска, сданный в городе Талдыкорган.

Средний возраст принятых на утилизацию автотранспортных средств — 25−30 лет.

Для удобства и упрощения процедуры сдачи старого автомобиля была внедрена электронная очередь.

Встать в очередь возможно двумя способами: Call -center Оператора РОП — 8 800 080 08 65, а также самостоятельно, заполнив специальную форму на сайте auto.recycle.kz.