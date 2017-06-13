Дикий медведь присоединился к массовому забегу в Колорадо

В американском штате Колорадо черный медведь выскочил на дорогу, где проходил массовый забег на длинную дистанцию. Об этом сообщает издание Colorado Springs Gazette.

Дональд Санборн (Donald Sanborn), ставший свидетелем происшествия, рассказал, что поначалу медведь наблюдал за бегунами из кустов. Зверь не решался пересечь дорогу, пока людей не стало меньше.