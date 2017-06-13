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11:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Дикий медведь присоединился к массовому забегу в Колорадо

В американском штате Колорадо черный медведь выскочил на дорогу, где проходил массовый забег на длинную дистанцию. Он долго наблюдал за бегунами из кустов и не решался пересечь дорогу, пока людей не стало меньше. Некоторые бегуны притормозили, чтобы пропустить животное, кто-то остановился и сделал фото.

В американском штате Колорадо черный медведь выскочил на дорогу, где проходил массовый забег на длинную дистанцию. Об этом сообщает издание Colorado Springs Gazette.

Дональд Санборн (Donald Sanborn), ставший свидетелем происшествия, рассказал, что поначалу медведь наблюдал за бегунами из кустов. Зверь не решался пересечь дорогу, пока людей не стало меньше.

"Зачем медведь выбежал на дорогу? Чтобы напугать бегунов и потратить мое бесценное время посреди гонки!"

Санборн опубликовал в Facebook несколько снимков с забега. Судя по ним, некоторые бегуны притормозили, чтобы пропустить животное, другие озираются на присоединившегося к ним медведя, а кто-то остановился, чтобы сфотографировать его при помощи смартфона.

16-километровый маршрут забега пролегал через парк «Сад богов», разделяющий города Колорадо-Спрингс и Маниту-Спрингс. По словам Санборна, он впервые встретил медведя во время массового забега, однако на тренировках в парке нередко видит диких зверей, в том числе оленей-вапити и рыжих рысей.

Черный медведь или барибал — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей.

Взрослый самец достигает длины 1,4—2 метра. Особь, которую встретили бегуны в Колорадо, была не такой крупной.

6 июня сообщалось, что в штате Колорадо медведь забрался в жилой дом, начал метаться по гостиной и случайно сыграл на фортепиано.

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