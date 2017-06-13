Маленькие обезьянки из Новосибирского зоопарка перебрались на свежий воздух

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило контрабандные обезьянки Филя и Люся переехали в летний вольер. Об этом рассказали в группе «Новосибирский зоопарк». Теперь малыши уютно разместились около входа в Тропический мир.

Напоминаем, шимпанзе появились в зоосаде в феврале этого года. Сотрудники таможни забрали их у человека, который пытался ввезти их в Сибирь незаконно. Работники зоопарка кормили и заботились о обезьянках, пока они были малы и слабы.