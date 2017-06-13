Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве ответила Порошенко на "Прощай, немытая Россия"
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Певец, ставший самым высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса
Пенсии в России предложили платить иначе
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
В Москве ответили Порошенко на «Прощай, немытая Россия»
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
«В Европу езжай и там мойся»: украинцы о безвизе
Украину предупреждают об отмене безвиза с ЕС– СМИ
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
В Раде назвали катастрофическую ошибку Германии и Франции — СМИ
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10Шестидневная война
11:44 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Маленькие обезьянки из Новосибирского зоопарка перебрались на свежий воздух

Сироты-шимпанзе переехали в уличный вольер зоопарка.

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило контрабандные обезьянки Филя и Люся переехали в летний вольер. Об этом рассказали в группе «Новосибирский зоопарк». Теперь малыши уютно разместились около входа в Тропический мир.

Напоминаем, шимпанзе появились в зоосаде в феврале этого года. Сотрудники таможни забрали их у человека, который пытался ввезти их в Сибирь незаконно. Работники зоопарка кормили и заботились о обезьянках, пока они были малы и слабы.

Потом, когда обезьянки подросли, горожане активно собирали для них и других обитателей зоопарка игрушки. А теперь они готовы жить в свободном вольере и радовать посетителей на свежем воздухе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Беспечность приводит к раку. Почему многие пациенты запускают болезнь?
Американские сенаторы накажут РФ за Крым и «агрессию в Сирии»
Саудовская Аравия и ОАЭ смягчили воздушную блокаду Катара
Глава Пентагона шокирован низкой боеготовностью армии США
СМИ сообщили о возможном продлении госпомощи ипотечным заемщикам
Следователи нашли оружие и предсмертные записи стрелка в Кратово
Путин заявил о желании сделать приватизацию более справедливой
На вокзале в Мюнхене произошла стрельба
Спорт
Роналду — пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
На своей волне: 13 актрис, которые не такие, как все Они не привыкли следовать правилам и подгонять себя под стандарты, их кредо — смелый выбор ролей и непосредственное поведение. Встречайте: 13 кинозвезд, за которыми прочно закрепилась репутация девушек с чудинкой
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
В Москве подешевело вторичное жилье
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь