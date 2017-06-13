В Челябинске отменен особый противопожарный режим
В Челябинске отменен особый противопожарный режим, который был введен на территории областного центра с 4 мая.
В Челябинске отменен особый противопожарный режим, который был введен на территории областного центра с 4 мая.
Как сообщили агентству в ЕДДС, на период действия особого противопожарного режима были установлены дополнительные требования пожарной безопасности. В связи со стабилизацией обстановки особый режим был снят на прошедшей неделе.
По данным главного управления лесами, в минувшие выходные в Шершнёвском лесничестве было зарегистрировано два возгорания на площади два гектара.
Горело также 0,7 гектара леса в Миасском лесничестве.
Как уже сообщало агентство, в Челябинской области по решению губернатора Бориса Дубровского особый противопожарный режим отменён на территории регионас 29 мая.
Но, несмотря на отмену особого противопожарного режима, сотрудники Управления призывают челябинцев не забывать о правилах пожарной безопасности в лесах.
Нельзя разводить костры в лесах, в местах с сухой травой, лесосеках, торфяниках. Запрещено выжигать траву на лесных полянах, стерню на полях. Недопустимо бросать на землю непотушенные спички, окурки, засорять места отдыха бумагой, осколками стекла и прочими отходами, оставлять в лесу обтирочные материалы, пропитанные масло, бензином и другими горючими веществами.
При пожаре звоните «01», по сотовой связи «101», «112». Телефоны Шершневского лесничества 232−02−08, 261−81−05.