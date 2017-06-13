В Челябинске отменен особый противопожарный режим

Как сообщили агентству в ЕДДС, на период действия особого противопожарного режима были установлены дополнительные требования пожарной безопасности. В связи со стабилизацией обстановки особый режим был снят на прошедшей неделе.

По данным главного управления лесами, в минувшие выходные в Шершнёвском лесничестве было зарегистрировано два возгорания на площади два гектара.

Горело также 0,7 гектара леса в Миасском лесничестве.

Как уже сообщало агентство, в Челябинской области по решению губернатора Бориса Дубровского особый противопожарный режим отменён на территории регионас 29 мая.

Но, несмотря на отмену особого противопожарного режима, сотрудники Управления призывают челябинцев не забывать о правилах пожарной безопасности в лесах.

Нельзя разводить костры в лесах, в местах с сухой травой, лесосеках, торфяниках. Запрещено выжигать траву на лесных полянах, стерню на полях. Недопустимо бросать на землю непотушенные спички, окурки, засорять места отдыха бумагой, осколками стекла и прочими отходами, оставлять в лесу обтирочные материалы, пропитанные масло, бензином и другими горючими веществами.

При пожаре звоните «01», по сотовой связи «101», «112». Телефоны Шершневского лесничества 232−02−08, 261−81−05.