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11:45 (мск), источник: РИА Новости

Делегацию из болгарского побратима пригласили на Koktebel Jazz Party

Делегацию из Калофера — болгарского города, который стал побратимом муниципального образования городской округ Феодосия, пригласили принять участие в культурных мероприятиях, проходящих в регионе.

Источник: РИА "Новости"

В частности, в международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party. Об этом РИА Новости (Крым) рассказал глава Коктебеля Олег Содель.

«Мы ждем жителей Калофера с ответным визитом. Мы предложили им три варианта, когда лучше всего приехать. Во-первых, на 200-летие Ивана Айвазовского, во вторых — на джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party или в конце сентября на дни болгарской культуры в Крыму», — поделился Олег Содель.

По словам главы Коктебеля, побратимство принесет много пользы городу.

«Это укрепит связи между народами. У нас в Коктебеле проживает большое количе6ство болгар и это дает возможность поддерживать отношения с исторической родиной. Для нас это очень символичный жест, что они не боятся поддерживать с нами связь, оформлять подобные документы, тем более, что это была инициатива руководства Калофера», — подчеркнул Олег Содель.

Кроме того, Калофер имеет для болгар, в том числе, коктебельских, большое историческое значение.

«Город Калофер, хоть и маленький, но он родина болгарского революционера Христо Ботева. И каждый житель страны считает своим долгом посетить этот город, ведь Ботева — национальный болгарский герой», — поделился Олег Содель.

Кроме того, глава Коктебеля добавил, что над документом о сотрудничестве работали с сентября прошлого года, но подписание документа пришлось отложить из-за недавнего наводнения в Калофере.

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