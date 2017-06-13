Орфографические ошибки помешали получить материнский капитал

Проверка установила, что 29 декабря 2016 года в филиал ГАУ НСО «МФЦ» Новосибирска «Зыряновский» обратилась женщина с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал. Она предъявила необходимый пакет документов, включая свидетельство о рождении второго ребенка — Ивана Степанова 2016 года рождения.

Специалисты МФЦ направили документы в УПРФ, где было установлено, что свидетельство о рождении Ивана Степанова отелом ЗАГС не выдавалось. Мало того, оказалось, что копия свидетельства о рождении ребенка имеет орфографические ошибки, а наименование органа ЗАГС указано неправильно.

В связи с тем, что размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей, прокурор усмотрел признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплаты, то есть, хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере).

— Постановлением старшего следователя отдела по РПОТ отдела полиции № 6 «Октябрьский» СУ Управления МВД России по Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159.2 УК РФ, — рассказала VN.ru помощник прокурора Кировского района Дарья Добыш.

Материнским капиталом активно пользуются жители Новосибирской области. С начала действия программы более восьми тысяч новосибирских семей решили потратить средства маткапитала на образование детей. На эти цели органами ПФР по региону направлено более 351,3 миллиона рублей.