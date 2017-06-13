Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
С Крымом все просто, для Путина он уже умер — волонтер
Это норма: пять мифов о сексе
Сихарулидзе стал совладельцем крупного подрядчика «Газпрома»
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
«Великая страна». Впечатляющие рекорды РоссииВсе самое высокое, глубокое и длинное - в статье-напоминании о величине и величии РФ
Лариса Гузеева и Роза Сябитова подрались на съемках (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
«В Европу езжай и там мойся»: украинцы о безвизе
Украину предупреждают об отмене безвиза с ЕС– СМИ
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Украину предупреждают об отмене безвиза с Евросоюзом – СМИ
В Раде назвали ошибку Германии и Франции - СМИ
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
15Happy Birthday, Mr. President
13:05 (мск), источник: VN.ru

Орфографические ошибки помешали получить материнский капитал

Поддельное свидетельство о рождении сына предоставила в МФЦ жительница Новосибирска, чтобы получить 453 тысячи рублей материнского капитала, сообщает прокуратура Кировского района.

Проверка установила, что 29 декабря 2016 года в филиал ГАУ НСО «МФЦ» Новосибирска «Зыряновский» обратилась женщина с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал. Она предъявила необходимый пакет документов, включая свидетельство о рождении второго ребенка — Ивана Степанова 2016 года рождения.

Специалисты МФЦ направили документы в УПРФ, где было установлено, что свидетельство о рождении Ивана Степанова отелом ЗАГС не выдавалось. Мало того, оказалось, что копия свидетельства о рождении ребенка имеет орфографические ошибки, а наименование органа ЗАГС указано неправильно.

В связи с тем, что размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей, прокурор усмотрел признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплаты, то есть, хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере).

— Постановлением старшего следователя отдела по РПОТ отдела полиции № 6 «Октябрьский» СУ Управления МВД России по Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159.2 УК РФ, — рассказала VN.ru помощник прокурора Кировского района Дарья Добыш.

Материнским капиталом активно пользуются жители Новосибирской области. С начала действия программы более восьми тысяч новосибирских семей решили потратить средства маткапитала на образование детей. На эти цели органами ПФР по региону направлено более 351,3 миллиона рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
74 пассажира пять часов ожидали вылета в Толмачево
Американские сенаторы накажут РФ за Крым и «агрессию в Сирии»
Саудовская Аравия и ОАЭ смягчили воздушную блокаду Катара
Аналитики рассчитали сумму среднего чека россиянина в магазине
«Ъ» сообщил о возможном продлении госпомощи ипотечным заемщикам
Следователи нашли оружие и предсмертные записи стрелка в Кратово
Путин заявил о желании сделать приватизацию более справедливой
Суд признал Александра Реймера виновным в мошенничестве
Спорт
Роналду — пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Обнаружен двойник Эммы Уотсон 27-летняя Кари Льюис работает в видеопрокате и посещает фестивали поп-культуры в известных кинообразах актрисы
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь