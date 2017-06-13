Дольщики «Гринфлайта» запишут видеообращение Путину
Мероприятие запланировано на 20.30 по местному времени сегодня, 13 июня, у дома 16 микрорайона Академ Riverside.
Мероприятие запланировано на 20.30 по местному времени сегодня, 13 июня, у дома 16 микрорайона Академ Riverside.
Дольщики банкротящегося ООО «Гринфлайт» (застройщик микрорайона Академ Riverside, Челябинск) запишут видеообращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 15 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как сообщается в сообществе «Академ Riverside Инициативная группа дольщиков» в соцсети «ВКонтакте», мероприятиие запланировано на 20.30 по местному времени сегодня, 13 июня, у дома 16 указанного микрорайона.
«Вопрос дольщиков — один из самых острых для всей страны! Мы не должны отставать от других регионов, ведь чем больше вопросов о долевом строительстве попадет на “линию”, тем больше шансов, что дело сдвинется с мертвой точки», — говорится в объявлении.
Ранее гендиректор компании Олег Лакницкий сообщал, что на завершение строительства всего ЖК «Академ Riverside» необходимо около 4,8 млрд рублей. В марте 2017
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