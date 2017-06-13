Дольщики «Гринфлайта» запишут видеообращение Путину

Дольщики банкротящегося ООО «Гринфлайт» (застройщик микрорайона Академ Riverside, Челябинск) запишут видеообращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 15 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщается в сообществе «Академ Riverside Инициативная группа дольщиков» в соцсети «ВКонтакте», мероприятиие запланировано на 20.30 по местному времени сегодня, 13 июня, у дома 16 указанного микрорайона.

«Вопрос дольщиков — один из самых острых для всей страны! Мы не должны отставать от других регионов, ведь чем больше вопросов о долевом строительстве попадет на “линию”, тем больше шансов, что дело сдвинется с мертвой точки», — говорится в объявлении.