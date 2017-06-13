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14:45 (мск), источник: Фонтанка

Петербургская подземка продлит работу ради футбольных фанатов

Метрополитен почти на час продлит работу ряда станций в дни матчей Кубка конфедераций. Первая игра пройдёт в Петербурге в ближайшую субботу.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе подземки, 17, 22 и 24 июня станции будут открыты на вход до половины второго ночи. Впрочем, пассажирам станут доступны не все вестибюли. Так, после 23:00 нельзя будет воспользоваться входом и выходам станции «Невский проспект» на канал Грибоедова.

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Также в ночи после матчей не будет курсировать ночной челнок между «Адмиралтейской» и «Спортивной».

В штатном режиме будут работать вестибюль-1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль-2 станции «Ленинский проспект», вестибюль-2 станции «Площадь Ленина», вестибюль-1 станции «Московская», а также вестибюли «Технологического института — 1», «Площади Александра Невского — 2», «Достоевской» и «Спасской».

В метрополитене предупредили, что купить БСК и активировать интернет-платёж можно только до половины второго ночи, когда пускать пассажиров на станции перестанут.

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