Петербургская подземка продлит работу ради футбольных фанатов

Как сообщили в пресс-службе подземки, 17, 22 и 24 июня станции будут открыты на вход до половины второго ночи. Впрочем, пассажирам станут доступны не все вестибюли. Так, после 23:00 нельзя будет воспользоваться входом и выходам станции «Невский проспект» на канал Грибоедова.

Также в ночи после матчей не будет курсировать ночной челнок между «Адмиралтейской» и «Спортивной».

В штатном режиме будут работать вестибюль-1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль-2 станции «Ленинский проспект», вестибюль-2 станции «Площадь Ленина», вестибюль-1 станции «Московская», а также вестибюли «Технологического института — 1», «Площади Александра Невского — 2», «Достоевской» и «Спасской».