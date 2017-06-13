Петербургская подземка продлит работу ради футбольных фанатов
Метрополитен почти на час продлит работу ряда станций в дни матчей Кубка конфедераций. Первая игра пройдёт в Петербурге в ближайшую субботу.
Метрополитен почти на час продлит работу ряда станций в дни матчей Кубка конфедераций. Первая игра пройдёт в Петербурге в ближайшую субботу.
Как сообщили в
Также в ночи после матчей не будет курсировать ночной челнок между «Адмиралтейской» и «Спортивной».
В штатном режиме будут работать вестибюль-1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль-2 станции «Ленинский проспект», вестибюль-2 станции «Площадь Ленина», вестибюль-1 станции «Московская», а также вестибюли «Технологического института — 1», «Площади Александра Невского — 2», «Достоевской» и «Спасской».
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