В парке 300-летия Омск поймали закладчика
Распространитель наркотиков связывался с «начальством» через
Распространитель наркотиков связывался с «начальством» через
Сотрудники уголовного розыска задержали омича, подозреваемого в сбыте наркотических веществ.
Под подозрение полицейских попал 29-летний омич, за которым установили наблюдение. Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали парня в парке 300-летия Омска во время закладки. При личном досмотре правоохранители обнаружили у него 34 свертка с порошкообразным веществом. В дальнейшем
Как показала экспертиза, изъятое вещество оказалось
На допросе парень рассказал, что объявление о работе он рассказал в сети Интернет.
На парня возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотических веществ. Полицейские пытаются установить личности тех, кто еще замешан в обороте наркотиков и собирают доказательную базу. Горожанин может отправиться в тюрьму на 15 лет.