В парке 300-летия Омск поймали закладчика

Сотрудники уголовного розыска задержали омича, подозреваемого в сбыте наркотических веществ.

Под подозрение полицейских попал 29-летний омич, за которым установили наблюдение. Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали парня в парке 300-летия Омска во время закладки. При личном досмотре правоохранители обнаружили у него 34 свертка с порошкообразным веществом. В дальнейшем следственно-оперативная группа нашла при осмотре территории еще 8 таких пакетиков.

Как показала экспертиза, изъятое вещество оказалось N-метилэфидроном, или, как ее называют иначе, солью, общей массой 13 грамм.

На допросе парень рассказал, что объявление о работе он рассказал в сети Интернет. Смс-ками ему присылали описание точек, где лежат свертки с наркотиками. После этого горожанин раскладывал пакетики в Старом Кировске.

На парня возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотических веществ. Полицейские пытаются установить личности тех, кто еще замешан в обороте наркотиков и собирают доказательную базу. Горожанин может отправиться в тюрьму на 15 лет.