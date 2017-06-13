Forbes назвал самых богатых писательниц 2016 года

На волне популярности книги «Девушка в поезде», которая разошлась многомиллионными тиражами, в список богатейших писательниц ворвалась Пола Хокинс. Она заняла сразу 5-е место в рейтинге, заработав 10 миллионов долларов.

В сводном списке самых высокооплачиваемых авторов в мире по итогам 2016 года женщины заняли шесть мест из 17.

Книги о волшебном мире продолжают приносить своему создателю стабильный доход, которой в прошлом году составил 19 миллионов долларов. В «смешанном» рейтинге Роулинг заняла третью строчку.

Второе и третье места в «женском» списке заняли прославленные романистки Нора Робертс и Даниэла Стил с одинаковым годовым доходом в 15 миллионов долларов.

Автор одиозной книги «50 оттенков серого», получившей мировое признание после выхода одноименного фильма, Эрика Леонард Джеймс разместилась на четвертой строчке с 14 миллионами долларов.