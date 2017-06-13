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16:16 (мск), источник: Новый Калининград

Госавтоинспекция Калининграда пообещала штрафовать шумных мотоциклистов

Госавтоинспекция Калининграда намерена привлекать к ответственности шумных мотоциклистов. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД во вторник.

Источник: Новый Калининград

Профилактические рейды для пресечения подобных нарушений полицейские проводят с использованием специального прибора — шумомера.

Согласно нормативам, уровень шума мототранспорта с объемом двигателя более 125 кубических сантиметров на холостом ходу не должен превышать 79 децибелов.

Водители, которые изменяют системы выхлопа транспортных средств для увеличения шума двигателя, должны помнить, что подобные изменения влекут наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

С момента вынесения требования водителю дается 10 суток на устранение нарушений. В случае неисполнения к нарушителям могут быть применены санкции в виде прекращения регистрации транспортного средства.

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