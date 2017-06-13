Учитель: экспертиза фильма «Матильда» не нашла в нем нарушений

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Экспертиза законченного фильма «Матильда», проведенная Санкт-Петербургским государственным университетом, не нашла в нем элементов, оскорбляющих чьи- либо чувства. Об этом в беседе с ТАСС сообщил режиссер кинокартины Алексей Учитель. «Здесь серьезнейшая экспертиза, труд на 40 страницах с исследованием каждого эпизода. Вывод в конце: на все девять вопросов, которые задавали прокуратура и Поклонская (депутат Госдумы Наталья Поклонская — прим. ТАСС), ответ “нет”. То есть нет оскорбления», — сказал Учитель.

Режиссер подчеркнул, что ранее была проведена экспертиза трейлера фильма, которая тоже не выявила нарушений.

Однако Учитель не надеется, что эти результаты помогут урегулировать претензии Поклонской к картине. «Вчера состоялось историческое событие: я был на приеме в Кремле по случаю праздника, и там меня почти под руки подвели к ней (Поклонской — прим. ТАСС). Мы поговорили минут 15, но примирение невозможно, потому что на все мои разумные предложения посмотреть фильм и прочее я видел только какую-то ненависть, у нее резко отрицательный настрой», — заметил он. История вопроса Спор между режиссером и депутатом продолжается уже несколько месяцев. Поклонская добивается того, чтобы фильм «Матильда» не вышел как оскорбляющий память царя и чувства верующих. Поклонская в связи с этим направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма «Матильда».

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Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства. В конце мая стало известно, что полиция начала проверки кинокомпании Алексея Учителя на налоговые преступления в связи с запросом депутата Поклонской. Учитель, в свою очередь, назвал недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на депутата Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Ответа на нее пока не последовало. О фильме

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