В Казани для гостей Кубка конфедераций разработали новые экскурсионные маршруты

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Туристско-информационный центр Казани в преддверии Кубка конфедераций предлагает для гостей города новые экскурсионные маршруты «Казан вкусов» и «Казань для настоящих мужчин». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил руководитель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Будет выведена на рынок новая экскурсия, которая называется “Казан вкусов”. Она в первую очередь рассчитана на то, чтобы познакомить туристов и гостей с особенностями национальной кухни Татарстана. Туда включается и посещение комплекса “Туган авылым”, Старо-Татарской слободы, а также различные костюмированные активности. Туристы за эту экскурсию узнают, что такое татарская национальная кухня, какие есть основные блюда, традиции и так далее», — отметил С. Иванов. Также руководитель Госкомитета РТ по туризму добавил, что эта экскурсия впоследствии станет постоянной.