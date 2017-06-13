В Казани для гостей Кубка конфедераций разработали новые экскурсионные маршруты
Болельщики смогут посетить экскурсии по столице РТ на русском и английском языках.
Болельщики смогут посетить экскурсии по столице РТ на русском и английском языках.
(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов).
«Будет выведена на рынок новая экскурсия, которая называется “Казан вкусов”. Она в первую очередь рассчитана на то, чтобы познакомить туристов и гостей с особенностями национальной кухни Татарстана. Туда включается и посещение комплекса “Туган авылым”,
Кроме того, будет еще один экскурсионный маршрут — «Казань для настоящих мужчин». «Болельщики, которые приезжают на футбольные матчи, гораздо более активны и предпочитают развлечения, которые добавляют в кровь адреналина. Специально для них была подготовлена такая экскурсия, которая включает в себя