МЧС: 14 июня в Татарстане пройдут ливни и грозы

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). 14 июня в Татарстане с полуночи и до 18 часов ожидаются сильные ливни, грозы, ветер до 15−20 м/с и местами град, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан рекомендует:

В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин.

При граде старайтесь не выходить на улицу, держитесь как можно дальше от окон.

Если гроза застала вас на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда.