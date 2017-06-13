Южноуральские дети войны получат ко Дню скорби по 500 рублей
ЧЕЛЯБИНСК, 13 июня, ФедералПресс. Губернатор Южного Урала Борис Дубровский поручил активизировать подготовку к Дню памяти и скорби в регионе.
ЧЕЛЯБИНСК, 13 июня, ФедералПресс. Губернатор Южного Урала Борис Дубровский поручил активизировать подготовку к Дню памяти и скорби в регионе.
Как сообщили «ФедералПресс» в
Также глава региона подчеркнул, что в области не должно быть оставленных без ухода могил участников ВОВ.
«Таких заброшенных могил быть не должно! В каждом муниципалитете, по каждому кладбищу должен быть реестр таких захоронений и отчетной историей по состоянию благоустройства», — заметил он.
В 2016 году в Челябинской области по инициативе губернатора приняли закон об особом статусе детей погибших защитников Отечества.
По сведениям
Кроме того, 36 194 ветерана Великой Отечественной войны, проживающие в Челябинской области, получат помощь при улучшении жилищных условий.
Дубровский распорядился направить на ремонт и газификацию жилищ ветеранов. Единовременная выплата на ремонт квартиры составит 15 тысяч рублей, жилого дома — 25 тысяч рублей. При капремонте область поддержит ветеранов 100 тысячами рублей. На установку надгробий в 2017 году выделено 7 млн рублей из региональной казны.
Помимо этого, ветеранам компенсируют расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта.
Ранее «ФедералПресс» писал, что на медицину и дороги региона из бюджета области выделят 4 млрд рублей.