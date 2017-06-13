Южноуральские дети войны получат ко Дню скорби по 500 рублей

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора, Дубровский акцентировал внимание на важности дополнительных мер по благоустройству и ремонту мемориалов, памятников и Вечных огней.

Также глава региона подчеркнул, что в области не должно быть оставленных без ухода могил участников ВОВ.

«Таких заброшенных могил быть не должно! В каждом муниципалитете, по каждому кладбищу должен быть реестр таких захоронений и отчетной историей по состоянию благоустройства», — заметил он.