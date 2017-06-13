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14:42 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Южноуральские дети войны получат ко Дню скорби по 500 рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июня, ФедералПресс. Губернатор Южного Урала Борис Дубровский поручил активизировать подготовку к Дню памяти и скорби в регионе.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора, Дубровский акцентировал внимание на важности дополнительных мер по благоустройству и ремонту мемориалов, памятников и Вечных огней.

Также глава региона подчеркнул, что в области не должно быть оставленных без ухода могил участников ВОВ.

«Таких заброшенных могил быть не должно! В каждом муниципалитете, по каждому кладбищу должен быть реестр таких захоронений и отчетной историей по состоянию благоустройства», — заметил он.

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В 2016 году в Челябинской области по инициативе губернатора приняли закон об особом статусе детей погибших защитников Отечества.

По сведениям пресс-службы, на Южном Урале живет 39 тысяч человек, чьи ближайшие родственники погибли или пропали на фронте с 1939 по 1945 годы. Ко Дню скорби всем детям войны выплатят по 500 рублей из бюджета области.

Кроме того, 36 194 ветерана Великой Отечественной войны, проживающие в Челябинской области, получат помощь при улучшении жилищных условий.

Дубровский распорядился направить на ремонт и газификацию жилищ ветеранов. Единовременная выплата на ремонт квартиры составит 15 тысяч рублей, жилого дома — 25 тысяч рублей. При капремонте область поддержит ветеранов 100 тысячами рублей. На установку надгробий в 2017 году выделено 7 млн рублей из региональной казны.

Помимо этого, ветеранам компенсируют расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта.

Ранее «ФедералПресс» писал, что на медицину и дороги региона из бюджета области выделят 4 млрд рублей.

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