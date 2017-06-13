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14:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе устраняют последствия провала асфальта на улице Цюрупы

ЧП случилось во дворе жилого дома.

Источник: Агентство «Москва»

Уфимский застройщик начал восстанавливать провал во дворе жилого дома по улице Цюрупы, 158/2.

Напомним, что земля на этом участке просела утром 13 июня. Испуганные жители выложили фотографии в соцсети. Вскоре появился комментарий уфимской администрации.

— Застройщик за счет собственных средств проводит укрепляет грунт в месте провала. В скором времени рабочие восстановят асфальтовое покрытие. На месте работают эксперты, которые выясняют причины инцидента. Ситуация находится под нашим контролем, — заверили в пресс-службе городского муниципалитета.

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