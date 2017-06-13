В Уфе устраняют последствия провала асфальта на улице Цюрупы
ЧП случилось во дворе жилого дома.
ЧП случилось во дворе жилого дома.
Уфимский застройщик начал восстанавливать провал во дворе жилого дома по улице Цюрупы, 158/2.
Напомним, что земля на этом участке просела утром 13 июня. Испуганные жители выложили фотографии в соцсети. Вскоре появился комментарий уфимской администрации.
— Застройщик за счет собственных средств проводит укрепляет грунт в месте провала. В скором времени рабочие восстановят асфальтовое покрытие. На месте работают эксперты, которые выясняют причины инцидента. Ситуация находится под нашим контролем, — заверили в