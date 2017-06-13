В ресторанах на ЭКСПО-2017 стакан компота продают за 1200 тенге

В Сети появились фотографии с расценками на блюда в одном из ресторанов, расположенном на территории международной выставки EXPO-2017, передает ИА «Объектив Казахстан».

Отметим, что меню общепита не пестрит особым разнообразием, зато цены на блюда, можно назвать космическими. К примеру, стакан компота в одном из ресторанов обойдется вам в 1200 тенге. Причем, прохладительные напитки продаются здесь по цене пол литра пива.

Горячие блюда и закуски в общепите при EXPO, вообще, по очень высоким ценам. За порцию куырдака вам придется выложить 6500 тенге, а за плов с курицей — 3200 тенге!