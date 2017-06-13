Видео с овчаркой в очках, разъезжающей по Краснодару на машине, взорвало сеть

Пес покорил пользователей своей непринужденностью и харизматичностью. Ролик сопровождается множеством позитивных комментариев, сообщает ИА KrasnodarMedia.

«Модником», «хорошим мальчиком» и «комиссаром Рексом» в сети прозвали четвероногого краснодарца, который стал главным героем видеоролика, размещенного в одной их социальных сетей. На видео снято, как овчарка в солнечных очках разъезжает по городу на пассажирском сиденье автомобиля. Брутальный пес выглядывает в открытое окно и ведет себя очень уверенно, как будто ездит так далеко не в первый раз, а очки для него — вполне привычный аксессуар.

Ролик вызвал улыбку у многих пользователей социальных сетей и набрал уже несколько тысяч просмотров и лайков.