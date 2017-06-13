На МКС выпекут хлеб
Немецкая компания Bake In Space представила проект по выпечке хлеба в условиях микрогравитации.
Немецкая компания Bake In Space представила проект по выпечке хлеба в условиях микрогравитации.
Инженеры компании надеются решить главную проблему, вызвавшую запрет на производство и доставку хлеба на МКС — образование большого количества мелких крошек, способных попасть в вентиляционные и электронные системы и вызвать их поломку или короткое замыкание. Доставка и испытание системы на МКС намечено на первую половину 2018 года. Проект был представлен на конференции UK Space Conference 2017, подробно о нем пишет издание New Scientist.
Единственной космической миссией, в рамках которой астронавты ели хлеб в космосе, была Gemini-3 в 1965 году. Второй пилот экипажа Джон Янг тайно пронес в кабину космического аппарата сэндвич.
Компания работает в партнерстве с Германским центром авиации и космонавтики, а также другими организациями, специализирующимися на разработки продуктов питания для космонавтов. Основной проблемой специалисты компании считают создания такого теста и технологии выпечки, которая позволила бы не только создать не крошащийся хлеб, но и сохранить его рыхлую и пористую структуру. Они планируют экспериментировать с различными составами, к примеру, использовать хлебную закваску.
Помимо разработки нового состава теста, компания также пытается создать специальную печь. Она также может помочь со структурой хлеба, но главное, что она должна быть крайне энергоэффективна — потреблять не более 250 Ватт, а также, корпус печи не должен нагреваться выше 45 градусов. Сейчас инженеры пытаются адаптировать под эти условия конвекционую печь. Также они рассматривают возможность использования печи с пониженным давлением.
Компания планирует протестировать различные варианты прямо на МКС в рамках миссии Horizon Европейского Космического Агентства, запуск которой планируется в апреле 2018 года. В печь будет установлена камера и весь процесс выпечки будет управляться с Земли.
Другие компании также пытаются улучшить условия жизни космонавтов на орбите с помощью привычных на Земле вкусовых ощущений. К примеру, в 2015 году на МКС доставили кофемашину и чашку, специально доработанные для использования в условиях микрогравитации.
Григорий Копиев