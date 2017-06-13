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16:08 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже памятник поэту Алексею Кольцову уберут с Советской площади

Монумент перенесут на Кольцовский бульвар.

Памятник поэту Алексею Кольцову уберут с Советской площади, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе мэрии во вторник, 13 июня. Монумент перенесут на Кольцовский бульвар, 46д.

Проектно-сметную документацию разработает городское управление строительной политики. Стоимость и график выполнения работ пока неизвестны, отметили в пресс-службе мэрии. Деньги на демонтаж и установку памятника выделят из городского бюджета. После завершения работ рядом с памятником подрядчики проведут работы по озеленению.

Памятник поэту Алексею Кольцову открыли октябре 1976 года на возвышении, которое было создано на площади за счёт сноса старых домов. Авторами памятника стали скульпторы Бондаренко и Савичев.

Сохранение памятника Кольцову на прежнем месте не предусмотрено проектом реконструкции Советской площади, который разработали партнер московского конструкторского бюро «Стрелка» Александра Сытникова и воронежский архитектор Роман Пупавцев. К реконструкции площади приступят после завершения Платоновского фестиваля искусств, то есть после 14 июня.

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