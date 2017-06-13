В Воронеже памятник поэту Алексею Кольцову уберут с Советской площади
Монумент перенесут на Кольцовский бульвар.
Монумент перенесут на Кольцовский бульвар.
Памятник поэту Алексею Кольцову уберут с Советской площади, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в
Памятник поэту Алексею Кольцову открыли октябре 1976 года на возвышении, которое было создано на площади за счёт сноса старых домов. Авторами памятника стали скульпторы Бондаренко и Савичев.
Сохранение памятника Кольцову на прежнем месте не предусмотрено проектом реконструкции Советской площади, который разработали партнер московского конструкторского бюро «Стрелка» Александра Сытникова и воронежский архитектор Роман Пупавцев. К реконструкции площади приступят после завершения Платоновского фестиваля искусств, то есть после 14 июня.