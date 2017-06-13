В Сызрани на областном Сборном пункте военного комиссариата состоится «День открытых дверей»

В плане дня открытых дверей:

— прибытие призывников на областной сборный пункт из муниципальных образований Самарской области (городов, районов);.

— проведение медицинского осмотра призывников и формирование команд для отправки их в войска;.

— различные формы участия в этих процессах родителей призывников, представителей общественных и религиозных организаций, представителей органов сполнительной власти и др.

По окончанию данных мероприятий состоится торжественное построение призывников и отправка в войска эшелона с призывниками из Самарской области.