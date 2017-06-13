В Сызрани на областном Сборном пункте военного комиссариата состоится «День открытых дверей»

В плане дня открытых дверей:
— прибытие призывников на областной сборный пункт из муниципальных образований Самарской области (городов, районов);.
— проведение медицинского осмотра призывников и формирование команд для отправки их в войска;.
— различные формы участия в этих процессах родителей призывников, представителей общественных и религиозных организаций, представителей органов сполнительной власти и др.
По окончанию данных мероприятий состоится торжественное построение призывников и отправка в войска эшелона с призывниками из Самарской области.
С напутствиями и обращениями, к призывникам, убывающим в войска, выступят: военный комиссар Самарской области, представители воинских частей, где будут проходить воинскую службу призывники, родители призывников, а также
представители ветеранских и молодежных организаций Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.