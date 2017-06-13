Умер шведский писатель Ульф Старк

«Дорогие друзья, мой любимый муж Ульф скончался ночью после короткой болезни», — сообщила Орлов.

Ульф Готтфрид Старк родился в Стокгольме в 1944 году. Он написал такие произведения, как «Пусть танцуют белые медведи», «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?», «Моя сестренка — ангел», «Звезда по имени Аякс», «Черная скрипочка», «Маленький Асмодей», «Мой друг Перси, Буффало Билл и я» и «Чудаки и зануды».