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16:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Умер шведский писатель Ульф Старк

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Шведский литератор, автор детских книжек Ульф Старк скончался в возрасте 72 лет. Об этом его жена, переводчица Янина Орлов, написала в Facebook во вторник, 13 июня.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Дорогие друзья, мой любимый муж Ульф скончался ночью после короткой болезни», — сообщила Орлов.

Ульф Готтфрид Старк родился в Стокгольме в 1944 году. Он написал такие произведения, как «Пусть танцуют белые медведи», «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?», «Моя сестренка — ангел», «Звезда по имени Аякс», «Черная скрипочка», «Маленький Асмодей», «Мой друг Перси, Буффало Билл и я» и «Чудаки и зануды».

В 1998 году писатель удостоился Северной детской книжной премии, а в 2000-м стал лауреатом Детской книжной премии земли Северный Рейн-Вестфалия.

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