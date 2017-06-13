Названо точное число страдающих от лишнего веса землян

Ученые из Вашингтонского университета работали с данными глобального исследования болезней (Global Burden of Disease Study) за 2015 год, в котором участвовало 133 страны. Медиков интересовала динамика проблем с весом среди детей и взрослых с 1980 по 2015 год.

От ожирения в мире сейчас страдает 107,7 миллионов детей и 603,7 миллионов взрослых. За 35 лет распространенность этого явления выросла вдвое в 70 странах, причем быстрее всего ожирение распространяется среди детей. Хуже всего ситуация обстоит в развивающихся странах, сделавших резкий рывок к процветанию: в Китае, Бразилии, Индонезии количество страдающих от ожирения детей, подростков и молодежи (18−24 года) увеличилось втрое. Тучность среди детей наиболее распространена в США (13%), среди взрослых — в Египте (35%). Самыми худыми оказались взрослые во Вьетнаме и дети в Бангладеш (1,6% и 1,2% тучных соответственно).

Связанные с избыточным весом болезни привели к смерти примерно четыре миллиона человек в 2015 году. Примечательно, что почти 40% этих смертей поразило тех, кто не попадал в группу страдающих от ожирения (по индексу массы тела). То есть, даже небольшой избыток тела может создавать проблемы со здоровьем.

Авторы исследования предупреждают о пандемии ожирения. «Те, кто отмахивается от своих проблем с весом, очень рискуют “заработать” заболевания сердечнососудистой системы, диабет, рак и другие смертельно опасные болезни. Полушутливые новогодние зароки должны стать программой действий на весь год — сбросить лишний вес и не позволять себе набрать его снова», — заявил соавтор статьи Кристофер Мерри.