Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве ответили Порошенко на "Прощай, немытая Россия"
Почему завидовать полезно
Выгодно ли покупать квартиру летом
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Бузова не смогла сдержать эмоций из-за фиаско на премии - СМИ
"Никому, кроме супруги": Хворостовский о кризисе
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Поклонники утешают расстроенную Наталью Ионову - СМИ
Галкин о восстановлении жены после приступа
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10В тени красоты
16:12 (мск), источник: Индикатор

Названо точное число страдающих от лишнего веса землян

От ожирения и других проблем с весом страдает более двух миллиардов человек. Кроме того, от вызванных ожирением проблем со здоровьем умирает гораздо больше людей, чем в 1980—1990-е.

Источник: Reuters

К таким выводам пришли авторы статьи в журнале New England Journal of Medicine.

Ученые из Вашингтонского университета работали с данными глобального исследования болезней (Global Burden of Disease Study) за 2015 год, в котором участвовало 133 страны. Медиков интересовала динамика проблем с весом среди детей и взрослых с 1980 по 2015 год.

Оказалось, что более 30% процентов жителей Земли страдает от избыточного веса или ожирения.

Ученые ставят эти диагнозы по индексу массы тела: 25−29,9 в первом случае и более 30 во втором.

Читайте также
Похудей или закопают. Кому в России мешают полные люди. Репортаж «Медузы»

От ожирения в мире сейчас страдает 107,7 миллионов детей и 603,7 миллионов взрослых. За 35 лет распространенность этого явления выросла вдвое в 70 странах, причем быстрее всего ожирение распространяется среди детей. Хуже всего ситуация обстоит в развивающихся странах, сделавших резкий рывок к процветанию: в Китае, Бразилии, Индонезии количество страдающих от ожирения детей, подростков и молодежи (18−24 года) увеличилось втрое. Тучность среди детей наиболее распространена в США (13%), среди взрослых — в Египте (35%). Самыми худыми оказались взрослые во Вьетнаме и дети в Бангладеш (1,6% и 1,2% тучных соответственно).

Связанные с избыточным весом болезни привели к смерти примерно четыре миллиона человек в 2015 году. Примечательно, что почти 40% этих смертей поразило тех, кто не попадал в группу страдающих от ожирения (по индексу массы тела). То есть, даже небольшой избыток тела может создавать проблемы со здоровьем.

Авторы исследования предупреждают о пандемии ожирения. «Те, кто отмахивается от своих проблем с весом, очень рискуют “заработать” заболевания сердечнососудистой системы, диабет, рак и другие смертельно опасные болезни. Полушутливые новогодние зароки должны стать программой действий на весь год — сбросить лишний вес и не позволять себе набрать его снова», — заявил соавтор статьи Кристофер Мерри.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Медики выяснили, в каких странах дешевле всего покупать лекарства
Кремль прокомментировал участие людей в несогласованных акциях
СМИ рассказали о масштабе хакерской атаки русских на США
Аналитики рассчитали сумму среднего чека россиянина в магазине
Россияне смогут вернуть деньги за низкое качество услуг ЖКХ
Учитель сообщил итоги экспертизы «Матильды»
Осужденная за репост воспитательница подаст иск на 6 млн рублей
Forbes назвал самых богатых писательниц
Спорт
Роналду — пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь