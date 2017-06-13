Медвежонку — символу национального парка «Башкирия» выбрали имя

В ходе голосования в соцсети предлагалось дать мишке такие прозвища, как Айыухан, Айман, Умка, Теди, Башкир, Урал, Цезарь, Таганай, Миша, Жора, Копатыч, Медолюб, Сан Саныч. Кроме того, были версии дать медвежонку имена-аббревиатуры — Дибаш (дикий башкир) или БаНаП (башкирский национальный парк). В итоге большинством голосов было выбрано звучное прозвище — Алтын. Это имя теперь будет носить символ парка — оранжевый мишка с бочонком, а также найденный весной лесничими медвежонок-сирота. Сейчас в целях реабилитации он проживает в парке вместе с другим маленьким косолапым из Республики Тыва, которого, кстати, зовут Адыг (по-тувински «медведь»).

Справка. Государственный природный национальный парк «Башкирия» создан в 1986 году, с 1995 года он относится к особо охраняемым природным территориям федерального значения. Парк направлен на сохранение уникального природного комплекса горных лесов Южного Урала и особо ценных участков — геологического комплекса с многочисленными пещерами, карстовыми воронками — Кутук-Сумганского урочища, карстового моста, созданного ручьем с одноименным названием Куперля, урочища Муйнак-Таш со скалой-останцом. Интересным и притягательным для отдыха объектом является Нугушское водохранилище, которое включено в состав национального парка без изъятия из хозяйственной деятельности.