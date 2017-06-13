Медвежонку — символу национального парка «Башкирия» выбрали имя
УФА, 13 июн 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Национальный парк «Башкирия» подвел итоги конкурса на лучшее имя для медвежонка — символа парка.
УФА, 13 июн 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Национальный парк «Башкирия» подвел итоги конкурса на лучшее имя для медвежонка — символа парка.
В ходе голосования в соцсети предлагалось дать мишке такие прозвища, как Айыухан, Айман, Умка, Теди, Башкир, Урал, Цезарь, Таганай, Миша, Жора, Копатыч, Медолюб, Сан Саныч. Кроме того, были версии дать медвежонку
Справка. Государственный природный национальный парк «Башкирия» создан в 1986 году, с 1995 года он относится к особо охраняемым природным территориям федерального значения. Парк направлен на сохранение уникального природного комплекса горных лесов Южного Урала и особо ценных участков — геологического комплекса с многочисленными пещерами, карстовыми воронками —