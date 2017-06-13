Ученые обнаружили новые рисунки в Каповой пещере

Причем эта наскальная живопись расположена рядом со старыми «картинами». Специалисты склоняются к тому, что последняя находка старше других рисунков. Впрочем, точный возраст пока неизвестен, археологи только начали исследование.

Пещера Шульган-Таш в Бурзянском районе Башкирии известна на весь мир рисунками древних людей — некоторые из них возникли еще в палеолите, а это, на минуточку, аж 2,5 млн лет назад! Самое знаменитое творение первобытных художников — лошадь Рюмина. Есть и другие: бизоны, лошади, человечки. Всего ученые описали 173 изображения. А недавно, во время очередной экспедиции Московского института археологии РАН обнаружили новые рисунки в виде геометрических фигур.

— Обнаружили рисунки после сплошной фотосъемки стен пещеры. А потом эти снимки обрабатывали в специальной программе на компьютере — получили 3D-модели рисунков, которые невооруженным глазом были не видны, — уточнила сотрудница заповедника «Шульган-Таш» Ляля Хайбуллина.

Такой способ исследования в пещере использовали впервые — раньше фиксировали только отдельные изображения.

Кстати, вместе с московскими коллегами в Каповой пещере побывали специалисты из Франции. Они очищали стены от современных граффити (и такое оставляют после себя туристы!) и собирали материал, чтобы создать трехмерную модель — точную копию пещеры.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

Туристов снова пускают.

Пещеру Шульган-Таш закрывали на время половодья. А сейчас беда миновала — комплекс снова открыт для туристов. Попасть можно везде, кроме участков с наскальной живописью, которым нужен специальный микроклимат. Да-да, даже дышать на них нельзя!

Но расстраиваться не стоит — в галерее есть точные копии некоторых рисунков. Сейчас принимаются заявки на экскурсии с июня по август.