Ученые обнаружили новые рисунки в Каповой пещере
Есть вероятность, что они старше 2,5 млн лет.
Есть вероятность, что они старше 2,5 млн лет.
Пещера
Причем эта наскальная живопись расположена рядом со старыми «картинами». Специалисты склоняются к тому, что последняя находка старше других рисунков. Впрочем, точный возраст пока неизвестен, археологи только начали исследование.
— Обнаружили рисунки после сплошной фотосъемки стен пещеры. А потом эти снимки обрабатывали в специальной программе на компьютере — получили 3D-модели рисунков, которые невооруженным глазом были не видны, — уточнила сотрудница заповедника «Шульган-Таш» Ляля Хайбуллина.
Такой способ исследования в пещере использовали впервые — раньше фиксировали только отдельные изображения.
Кстати, вместе с московскими коллегами в Каповой пещере побывали специалисты из Франции. Они очищали стены от современных граффити (и такое оставляют после себя туристы!) и собирали материал, чтобы создать трехмерную модель — точную копию пещеры.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Туристов снова пускают.
Пещеру
Но расстраиваться не стоит — в галерее есть точные копии некоторых рисунков. Сейчас принимаются заявки на экскурсии с июня по август.
Входной билет на одного человека стоит 240 рублей — в рабочие дни, 320 рублей — в выходные и праздники. За эти деньги туристам покажут