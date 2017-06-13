В правительстве Башкирии рассказали, кто летал на сабантуй на 3 вертолетах
Члены правительства Башкортостана не летали на вертолетах на сабантуй в Баймакском районе, сообщили в
Члены правительства Башкортостана не летали на вертолетах на сабантуй в Баймакском районе, сообщили в
Представитель правительства назвал несоответствующей действительности информацию о том, что чиновники прибыли на народный праздник на трех частных вертолетах.
«В Баймакский район на вертолетах прилетели гости из Челябинской, Оренбургской областей и Республики Татарстан для участия в празднике Сабантуй», — говорится в заявлении
Ранее местная активистка и член Конгресса башкирского народа Альфия Узянбаева сообщила ProUfu.ru, что в воскресенье на сабантуй в Баймакском районе