В Екатеринбурге с 1 июля отменят 12 автобусных маршрутов

С 1 июля в Екатеринбурге власти города планируют отменить 12 автобусных маршрутов и заключить новые договора с компаниями-перевозчиками, но на более жестких условиях. Об этом сегодня, 13 июня, на заседании Екатеринбургской городской думы заявил председатель комитета по транспорту администрации города Игорь Федотов.

По словам чиновника, изменение маршрутной сети пройдет по тем договорам с перевозчиками, срок которых истекает 1 июля этого года. Все изменения пройдут в три этапа. Таким образом, с этого числа в Екатеринбурге отменят 6 маршрутов общественного транспорта, но на замену им придут 13 маршрутов. На следующем этапе, с 3 августа планируют закрыть еще 6 маршрутов и столько же планируют выставить на торги. Также с сентября по ноябрь в Екатеринбурге на торговую площадку будет выставлено еще три маршрута общественного транспорта.

В ходе торгов администрация города планирует ужесточить условия по договору на перевозку в общественном транспорте. В документе пропишут более высокие требования по предоставлению качества услуг: частота рейсов, соблюдение графика движения, температурный режим в салоне зимой. Одним из главных нововведений — на маршрут должно выходить транспортное средство не старше пяти лет, и кроме этого, как минимум один транспорт на маршруте должен быть приспособлен для маломобильных граждан.

Следить за качеством услуг и движением общественного транспорта в Екатеринбурге будет специально созданный Центр организации дорожного движения.

Стоит отметить, что со второго квартала 2018 года весь общественный транспорт будет перекрашен в зеленый цвет. А с 15 июля этого года власти планируют опробовать повременной тариф на маршрутах троллейбусов. Если эксперимент будет удачным, то повременной тариф появится и на автобусных маршрутах.