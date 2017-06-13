В Екатеринбурге с 1 июля отменят 12 автобусных маршрутов
Основные изменения работы общественного транспорта в 2017 году.
Основные изменения работы общественного транспорта в 2017 году.
С 1 июля в Екатеринбурге власти города планируют отменить 12 автобусных маршрутов и заключить новые договора с
По словам чиновника, изменение маршрутной сети пройдет по тем договорам с перевозчиками, срок которых истекает 1 июля этого года. Все изменения пройдут в три этапа. Таким образом, с этого числа в Екатеринбурге отменят 6 маршрутов общественного транспорта, но на замену им придут 13 маршрутов. На следующем этапе, с 3 августа планируют закрыть еще 6 маршрутов и столько же планируют выставить на торги. Также с сентября по ноябрь в Екатеринбурге на торговую площадку будет выставлено еще три маршрута общественного транспорта.
В ходе торгов администрация города планирует ужесточить условия по договору на перевозку в общественном транспорте. В документе пропишут более высокие требования по предоставлению качества услуг: частота рейсов, соблюдение графика движения, температурный режим в салоне зимой. Одним из главных нововведений — на маршрут должно выходить транспортное средство не старше пяти лет, и кроме этого, как минимум один транспорт на маршруте должен быть приспособлен для маломобильных граждан.
Следить за качеством услуг и движением общественного транспорта в Екатеринбурге будет специально созданный Центр организации дорожного движения.
Стоит отметить, что со второго квартала 2018 года весь общественный транспорт будет перекрашен в зеленый цвет. А с 15 июля этого года власти планируют опробовать повременной тариф на маршрутах троллейбусов. Если эксперимент будет удачным, то повременной тариф появится и на автобусных маршрутах.