В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Москве

«В Москве в ближайшие часы с сохранением до 21:00 часов вечера 13 июня 2017 года ожидаются дождь и гроза с порывами ветра 12−17 м/с. Расчётное количество осадков за указанный период времени составит 6−15 мм», — сказал сотрудник пресс-службы.

В МЧС напомнили, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, а также заторы на дорогах, повреждение автомобилей и травмирование людей.

«При грозе возможны повреждения разрядами атмосферного электричества (молниями) объектов, не оборудованных громоотводом», — сказал собеседник агентства.