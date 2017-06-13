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18:47 (мск), источник: Интерфакс

В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Москве

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — Гроза, дождь и сильный ветер ожидают москвичей вечером во вторник, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«В Москве в ближайшие часы с сохранением до 21:00 часов вечера 13 июня 2017 года ожидаются дождь и гроза с порывами ветра 12−17 м/с. Расчётное количество осадков за указанный период времени составит 6−15 мм», — сказал сотрудник пресс-службы.

В МЧС напомнили, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, а также заторы на дорогах, повреждение автомобилей и травмирование людей.

«При грозе возможны повреждения разрядами атмосферного электричества (молниями) объектов, не оборудованных громоотводом», — сказал собеседник агентства.

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