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19:10 (мск), источник: Sputnik.by

Подросток тайком от родителей купил мопед, а ГАИ рассказала маме

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Подросток катался на мопеде по ночам по Бресту, пока его не задержали сотрудники Госавтоинспекции, сообщили Sputnik в ГАИ Брестской области.

Источник: Sputnik.by

Мопед «Вайпер» и его водитель попали в поле зрения сотрудников ГАИ в ночь на вторник на улице Московская. Наряд остановил водителя, и инспекторы удивились, когда он снял шлем — за рулем находился 14-летний подросток.

По словам юного мопедиста, транспортное средство он купил тайком от родителей, и они не знали о том, что их сын катается по ночам по городу.

Сотрудники ГАИ сообщили об инциденте матери школьника, а его самого вместе с мопедом доставили в Инспекцию по делам несовершеннолетних для разбирательства.

Малолетний нарушитель не рассказал инспекторам, каким образом он заработал себе на мопед.

ГАИ в свою очередь напоминает родителям о необходимости контроля за своими несовершеннолетними детьми.

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